Разведка назвала причину мощного взрыва в Донецке

Причиной взрыва, произошедшего 14 февраля в оккупированном Донецке, было использование оккупантами взрывоопасных предметов на казенном заводе химических изделий.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"14 февраля на территории Донецкого казенного химических изделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло во время проведения личным составом одного из подразделений 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК (Донецк) ВС РФ работ по сбору и сортировке металлолома.

Напомним, в Донецке 14 февраля утром прогремел мощный взрыв. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.