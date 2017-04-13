Сестра Савченко рассказала подробности дорожного происшествия в Киеве

Сестра Надежды Савченко Вера рассказала ТСН подробности инцидента, который произошел утром в Деснянском районе Киева.

Вера рассказала, что за рулем автомобиля была она. И во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения была минимальная.

"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила Вера.

Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из авто и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с заморозкой от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.

Далее Надежда поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась Вера.

"Это моя проблема", - подчеркнула Вера Савченко, призывая не припутывать к происшествию Надежду.

Сейчас Вера остается на месте происшествия, также на связи с врачами, чтобы узнать, какое лечение необходимо пострадавшей.

Как стало известно ТСН из собственных источников, женщину доставили в больницу скорой помощи, она получила незначительные повреждения.