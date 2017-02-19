Ситуация на акциях в центре столицы стабилизировалась, полиция призывает не поддаваться на провокации

Ситуация на акциях по случаю годовщины Революции Достоинства в центре Киеве стабилизировалась, столкновений между участниками акции и полицией в настоящее время нет.

"Сейчас нет столкновений, ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает обеспечивать правопорядок и призывает участников не поддаваться на провокации", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Киева.

Как сообщалось, в результате столкновений в центре Киева на Европейской площади в воскресенье вечером, задержаны пятеро человек, среди которых лидер ОУН Николай Коханивский, серьезно пострадал полицейский.