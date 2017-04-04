Следком РФ назвал имя террориста, ответственного за взрыв в метро Санкт-Петербурга

Российские правоохранители подтвердили инфомрацию СМИ о причастности к теракту уроженца Кыргызстана.

Следствие установило, что ответственность за теракт в петербургском метро несет 22-летний Акбаржон Джалилов, сообщила пресс- служба следственного комитета РФ.

Согласно сообщению на сайте ведомства, эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось несработавшее взрывное устройство.

Заключения генетической экспертизы и записи камер наблюдения позволяют следователям полагать, что именно человек, осуществивший теракт в вагоне, оставил взрывное устройство на станции "Площадь восстания".

Ранее СМИ сообщали, что На причастность к совершению теракта в питерском метро 3 апреля проверяют гражданина России Акбаржона Джалилова, 22 лет. Он уроженец города Ош в Кыргызстане, но уже несколько лет живет в России, успел сменить несколько паспортов. В метро его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли, по меньшей мере, одинадцать человек. По данным МЧС, от взрыва пострадали более 50 человек. Сообщалось также об обнаружении на одной из станций еще одного взрывного устройства.