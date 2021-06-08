У "Борисполі" евакуювали пасажирів рейсу з Тбілісі - через "мінування"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевірили та евакуювали пасажирів літака авіакомпанії SkyUp Airlines, який прибув із Тбілісі, через інформацію про начебто замінування.

Про це Укрінформу розповіли в пресслужбі авіакомпанії.

"Ми отримали інформацію про замінування літака, який здійснив рейс Тбілісі - Київ. Пасажирів перевірили та евакуювали", - заявили в SkyUp.

За інформацією пресслужби, під час огляду літака жодних небезпечних предметів не виявлено.

Авіакомпанія продовжує роботу в штатному режимі.

Як повідомлялося, 8 червня в українських ЗМІ з'явилась інформація про те, що в аеропорту "Бориспіль" проводять перевірку пасажирів літака, який виконував рейс Тбілісі-Київ, у зв'язку з інформацією про його замінування.



