У Голосіївському районі столиці сталася стрілянина: постраждали правоохоронці

У Києві на Голосіївському проспекті сталася стрілянина, внаслідок чого постраждали двоє правоохоронців

Про це повідомили "РБК-Україна" в пресслужбі поліції Києва, пише RegioNews.

У пресслужбі поліції зазначили, що деталі події будуть згодом. Нині у місті введено спецоперацію "Грім".

У поліції кажуть, що стрілок закрився у квартирі. Тим часом Telegram-канал "Київ Оперативний" передає, що, за попередньою інформацією, сам стрілок застрелився. На місці стрілянини перебуває сім нарядів поліції, при цьому офіційних коментарів поки ніхто не дає. Постраждалі правоохоронці госпіталізовані.