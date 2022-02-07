У Києві скоїли напад на радника Венедіктової - ексміністра юстиції Грузії

У Києві невідомі напали на радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Про це 7 лютого написала "Українська правда" з посиланням на джерело в Офісі генпрокурора.

За інформацією журналістів, до Адеїшвілі на вулиці підійшли незнайомі люди і почали його бити.

"Ситуація пов'язана з його діяльністю в Грузії. Стан радника генпрокурора задовільний, він у лікарні під наглядом лікарів", - зазначили у публікації.

"Обозреватель" із посиланням на джерело в поліції повідомило, що невідомі підійшли до Адеїшвілі, запитали його ім'я та прізвище. Після цього зі словами "Отримуй за наш народ!" почали його бити. Правоохоронців викликали перехожі, нападники до приїзду поліції втекли.

Адеїшвілі народився у Тбілісі 1972 року. Із 2004-го до 2008 року був генеральним прокурором Грузії. У 2008-2012 роках обіймав посаду міністра юстиції країни.

Після того, як третій президент Грузії Михайло Саакашвілі програв на виборах 2012 року, Адеїшвілі покинув Грузію разом із більшістю членів команди експрезидента.