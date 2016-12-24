Угонщики латвийского самолета использовали муляжи оружия

В пятницу, 23 декабря, глава правительства Мальты Джозеф Мускат сообщил, что Захватчики самолета А-320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял рейс Сабха - Триполи не имели настоящего оружия, а использовали вместо него лишь муляжи. Об этом он написал в персональном аккаунте в Twitter.

"Первичная судебная экспертиза показала, что оружие, которое использовали угонщики, было муляжом", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Помимо этого, представители авиакомпании Afriqiyah Airways, заявили, что похитители, изначально планировали добраться до Рима, а посадка в Мальте была совершена лишь по