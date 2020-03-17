В Донецкой области 9 подозрений на коронавирус

Пять подозрений на COVID-19 в Мариуполе, два в Краматорске, два в Славянске.

Об том в ходе брифинга в Краматорске сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Пять подозрений на COVID-19 в Мариуполе, два в Краматорске, два в Славянске.

"Семь биоматериалов находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, еще два новых будут доставлены в ближайшее время", - сообщил Александр Педенко.

Подтвержденных случаев коронавируса в Мариуполе на данный момент нет.

Отметим, что всего в Украине официально 7 случаев коронавируса, один летальный. Причем трое граждан заболели внутри страны.