В ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла украинская рекордсменка Екатерина Долган

В результате автокатастрофы, которая произошла на трассе Киев-Прилуки 19 июня, погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

ОбВчера в ДТП на трассе Киев-Прилуки разбилась 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговой тренажере", кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины Екатерина Долган, - написала Ветрова.