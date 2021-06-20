В ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла украинская рекордсменка Екатерина Долган

20 июня 2021, 17:08
 ЧП
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В результате автокатастрофы, которая произошла на трассе Киев-Прилуки 19 июня, погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

ОбВчера в ДТП на трассе Киев-Прилуки разбилась 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговой тренажере", кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и Чемпионатов Украины Екатерина Долган, - написала Ветрова.

 
 
 