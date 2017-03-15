В Киеве из-за порыва трубы затопило улицу Борщаговская

В ночь на среду, 15 марта, в Киеве на улице Борщаговской прорвало трубу и затопило дорогу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Масштабный прорыв холодной воды в Киеве на Борщаговской: поток достиг глубины 10 см и течет в центр", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что из-за происшествия правоохранителям пришлось перекрыть движение на Борщаговской.

Также в результате порыва была подтоплена стоянка и начало подмывать асфальт. Ближе всего к воде находился автомобиль Toyota. Специалисты утверждают, что машина первой может провалиться под асфальт.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Подольском районе Киева произошла чрезвычайная ситуация: прорвало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на перекрестке улицы Кирилловская и улицы Сырецкой.