В Мариуполе произошла авария на меткомбинате, есть погибшие

В городе Мариуполь Донецкой области произошла авария на металлургическом предприятии, в результате которой погибли три человека, сообщает пресс- служба областной полиции.

"Около 11:00 в Кальмиуское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия. Есть информация о четырех пострадавших работниках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу правоохранителей.

Также сообщается, что по состоянию на 12:30 стало известно, что в результате аварии погибли двое мужчин и женщина, еще один работник пострадал.

Интернет-издание 0629 со ссылкой на свои источники сообщило, что утром 14 июля в листопрокатном цехе стан 1700 на комбинате им. Ильича обвалилось перекрытие здания. В результате несчастного случая погибли три сотрудника подрядной организации "Акцепт-строй".