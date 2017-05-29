В Москве бушует ураган: Медведев не может выехать из резиденции, есть жертвы

Грозовой шквальный ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, в Москве от урагана погибли 7 человек

Об этом сообщает "РИА Новости".

В результате непогоды несколько сосен в резиденции российского премьера не выдержали напора стихии и рухнули на землю. Одно дерево упало, перегородив выезд с парковки, где стоят несколько представительских автомобилей.

Медведев проводил совещание со своими заместителями, после чего принял представителей испанского бизнеса.

В результате представители делегации и журналисты временно не могут покинуть резиденцию, поскольку сотрудникам безопасности и персоналу пришлось ликвидировать последствия непогоды.

Шесть человек погибли, 69 пострадали в результате сильного урагана в Москве, информирует ТАСС.

В результате урагана в некоторых округах Москвы повалены деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на припаркованные автомобили.

Все экстренные службы Москвы переведены в усиленный режим работы из-за непогоды.