В Одессе в Суворовском районе произошло тройное убийство.

20 мая 2017, 17:11
 ЧП Источник: Обозреватель (Украина)

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции, трагедия случилась в частном доме по улице Одесской. Неизвестный застрелил из огнестрельного оружия троих человек.

По данным издания 368.media, убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины.

Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружили родственники, которые и вызвали полицию. Ничего из ценностей злоумышленники не похитили.

По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Обозреватель (Украина)
 
 
 