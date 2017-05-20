В Одессе в Суворовском районе произошло тройное убийство.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции, трагедия случилась в частном доме по улице Одесской. Неизвестный застрелил из огнестрельного оружия троих человек.

По данным издания 368.media, убили бухгалтера Черноморского порта Наталью, ее мужа и пожилую мать женщины.

Тела погибших с огнестрельными ранениями обнаружили родственники, которые и вызвали полицию. Ничего из ценностей злоумышленники не похитили.

По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.