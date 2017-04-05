В Пакистане террорист-смертник совершил теракт: есть жертвы

В результате теракта в пакистанском городе Лахор погибли 6 человек и еще 15 получили ранения.

Об этом сообщает Geo.tv со ссылкой на представителя правительства Пенджаба Малика Ахмеда Хана.

Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Целью теракта были военнослужащие, сопровождавшие людей, проводивших перепись населения.

"Главный министр созвал экстренное совещание сотрудников службы безопасности при участии генерального инспектора полиции и представителей разведки провинции", - сообщил представитель правительства.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в пятницу, 31 марта на улице Шингак- роуд в городе Парачинаре в Пакистане произошел мощный взрыв. В результате происшествия минимум 22 человека погибли, еще около 70 человек получили ранения.