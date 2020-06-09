В Ірані заявили про шістьох затриманих в рамках справи про падіння літака МАУ в Тегерані

В Ірані заявили про те, що в рамках справи падіння літака МАУ в Тегерані затримали шістьох осіб, передає IRNA. При цьому трьох затриманих відпустили під заставу, інші перебувають під вартою.

"Судова влада, а зокрема судова організація збройних сил, відповідає за справу про катастрофу українського літака. Як стався інцидент, були видані накази, і була призначена спеціальна гілка в Судовій організації Збройних сил", - заявив представник судової влади Голамхосейн Есмаїлі.

Нагадаємо, 8 січня в Ірані зазнав аварії Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України", що летів з Тегерана в Київ. В авіакатастрофі загинуло 11 громадян України - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Крім українців на борту літака перебували громадяни Ірану, Канади, Німеччини, Великої Британії, Швеції та Афганістану: всього 176 осіб. Більшість пасажирів були іранцями або громадянами інших держав іноземного походження. Серед них було багато студентів та співробітників університетів.

Спочатку Іран заперечив свою причетність до катастрофи та відразу заявив про технічну несправність літака Boeing 737 2016 року випуску, що пройшов техобслуговування за день до вильоту.

Однак через кілька днів після авиакатастрофи, командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджізаде взяв на себе всю відповідальність за катастрофу. Згідно з офіційною версією, цивільний борт збили помилково.

При цьому "чорні скриньки" літака Іран то обіцяє віддати Україні, то говорить про те, що розшифровувати їх буде третя країна.

За матеріалами: IRNA