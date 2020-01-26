В штате Калифорния США погиб баскетболист-легенда Коби Брайант

Смерть наступила в результате аварии вертолета. В момент инцидента вместе со спортсменом на борту находились еще как минимум трое людей.
О гибели баскетболиста сообщил американский таблоид TMZ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Смерть наступила в результате аварии вертолета. В момент инцидента вместе со спортсменом на борту находились еще как минимум трое людей.
О гибели баскетболиста сообщил американский таблоид TMZ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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