В столице из-за непогоды общественный транспорт будет курсировать без соблюдения расписания

В Киеве из-за непогоды изменено расписание движения общественного транспорта. Из-за ухудшения погодных условий, снегопада и метели, он будет курсировать без его соблюдения, сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Перевозчик применил оперативное положение No3 - курсирование без соблюдения расписания в связи с ухудшением погодных условий и осложненным движением.

Оно будет действовать для автобусов, троллейбусов и трамваев с начала движения во вторник, 19 декабря.

Напомним, накануне из-за ухудшения погодных условий, с целью недопущения образования заторов, столичные чиновники приняли решение ограничить въезд на территорию города фур и грузовиков.

Кроме того, международный аэропорт "Киев" (Жуляны) попросил пассажиров приезжать на регистрацию заблаговременно, а также следить за статусом рейсов при помощи онлайн-табло аэропорта.

"Часть рейсов перенесена в аэропорт "Борисполь", возможны отмены", - сообщалось на странице аэропорта в сети Facebook.

Городские власти Киева призвали водителей воздержаться от поездок на собственных авто и воспользоваться общественным транспортом. А пешеходов - передвигаться по тротуарам и переходам с осторожностью.

"Убедительно просим не оставлять машины на обочинах дорог, чтобы не создавать сложности для работы снегоуборочной техники