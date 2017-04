В центре Парижа в перестрелке погиб полицейский, еще один ранен

В результате перестрелки в центре Парижа погиб полицейский, стрелявший также убит, передает агентство Reuters.

BREAKING: One policeman killed after shooting incident on Champs Elysees in Paris; person who fired on police killed- Reuters World (@ReutersWorld) 20 апреля 2017 г.

Еще один полицейский, в результате инцидента был ранен. Также, есть информация, что нападавших было двое. Об этом агентству сообщил источник в полиции.

По информации Союза полицейских, нападавший находился за рулем автомобиля. Он остановился на красный свет и выстрелил в полицейского.

Reuters сообщает, что скорее всего инцидент будет квалифицирован как теракт.

Территория вокруг Елисейских полей оцеплена, в небе над центром Парижа летает полицейский вертолет.

'Stay back... the area's dangerous' https://t.co/Kqbw27wtja- BBC News (World) (@BBCWorld) 20 апреля 2017 г.

Инцидент произошел накануне выборов президента Франции. Голосование назначено на воскресенье, 23 апреля.