В здании ЦИК застрелился военный

В понедельник, 20 января, в Киеве в здании Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), которое находится по адресу бульвар Леси Украинки, военный совершил самоубийство. Убитого мужчину нашли в камуфляжной форме. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны.

Оказалось, что погибший работал в УГО.

Также "Информатор" сообщает, что из собственных источников им стало известно, что погибшего звали Ярослав Розумняк.

Ему было 25 лет и в тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК.

Около 18:20 его нашли с огнестрельным ранением в голове. Предварительная причина - самоубийство. Подробности устанавливает следствие.

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