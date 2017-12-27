Запущенный с использованием украинской ракеты российский спутник не вышел на связь

Связь с российским спутником "Ангосат", который был запущен с Байконура при помощи украинской ракеты-носителя "Зенит-2СБ", потеряна. Об этом сообщает "Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", - сказал собеседник агентства.

Специалисты пытаются установить связь со спутником. Спутник запустили 26 декабря в 22.00 по местному времени (21.00 по Киеву).

Как сообщал УНИАН, украинская ракета-носитель "Зенит-2СБ" в ночь на среду вывела на расчетную орбиту первый национальный спутник связи Анголы AngoSat- 1.

Спутник AngoSat должен обеспечить вещание на территории Анголы и других стран Африки. Ожидается, что в течение 15 лет он будет служить для улучшения сигналов спутниковой связи, доступа к интернету, радио и телевидения.