Журналисты обнаружили сотрудника СБУ возле дома Шеремета в ночь перед убийством

Бывший или действующий сотрудник СБУ был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

"СБівця" смогли идентифицировать журналисты OCCRP и Следствия.Инфо, которые провели независимое расследование убийства, которое произошло 20 июля 2016 года.

Согласно данным расследования, сотрудник по имени Игорь Устименко работал в СБУ, по крайней мере до 2014 года. Сам Устименко отказался комментировать свои связи со службой. СБУ отказалась предоставлять комментарии для фильма.

Устименко присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка.

Он приехал на место происшествия на Шкоде Октавии 2551 серого цвета. Ее зафиксировали несколько камер наблюдения в районе, где проживал Павел.

Машина зарегистрирована на другое лицо, Зарецьку Наталью Леонидовну.

Ни Зарецкая, ни Устименко не смогли объяснить факта и цели использования авто человеком, который имеет связь с украинской спецслужбой.

© По материалам Громадське ТБ / ЛЛ