Катар виділяє $100 млн гуманітарної допомоги Україні - Шмигаль

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані заявив, що його країна виділить $100 млн допомоги для України. зазначається, що кошти спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення, освіти, розмінування тощо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він додав, що Катар висловив готовність докласти посередницьких зусиль для повернення викрадених росією українських дітей.

Окрім цього, зазначається, що представники країн домовилися тісно співпрацювати в межах Спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. Домовились також утворити інші спеціалізовані робочі групи й комісії для напрацювання питань у різних сферах.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Норвегія надасть Україні близько 7 млрд євро допомоги протягом 5 років.

mind.ua