Протягом двох тижнів у кожному регіоні України буде день без обмежень електрики

НЕК "Укренерго" планує провести вимірювання фактичного споживання по кожній області, тож по всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти на електропостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Телеграмі.

"Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в енергосистемі дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановлені лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання.

"Отримані результати, які враховуватимуть зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств, дозволять нам скоригувати обсяги лімітів для кожної області й забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності по регіонах",- повідомили в Укренерго.

Орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого для Запорізької, Донецької та Миколаївської областей;

9 лютого для Харківської, Херсонсьої та Хмельницької областей;

10 лютого для Волинськаої та Київської областей;

13 лютого для Вінницької, Кіровоградської, Чернігівської й Закарпатської областей;

14 лютого для Полтавської, Черкаської, Рівненської та Луганської областей;

15 лютого для Житомирської, Івано-Франківської, Сумської та Тернопільської областей;

16 лютого для Дніпропетровської області;

17 лютого для міста Києва й Чернівецької області;

20 лютого для Львівської та Одеської областей.

"Разом із тим зазначаємо, що у випадку повторення росією масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації", - додали в Укренерго.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БпЛА по енергооб'єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташовані і більшість вітрових та сонячних електростанцій.