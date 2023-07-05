Запорізька атомна електростанція працює у штатному режимі - начальник Нікопольської РВА

Станом на ранок 5 липня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) працює в штатному режимі.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, передає Укрінформ.

"На цей момент ЗАЕС працює в штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано", - написав він.

Нікополь розташований на березі р. Дніпро, на протилежному березі - Запорізька АЕС.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 08:00 5 липня рівень води у ставку- охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, - на рівні 11,15 м.

Останнім часом рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.