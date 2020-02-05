Аграрии на митинге призвали Зеленского уволить директора НАБУ Сытника и защитить их рабочие места

Аграрии передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с 30 тыс. подписей, в котором призывают уволить коррупционеров и остановить давление на компанию "Укрлендфарминг".

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

Около 3 тыс. работников аграрных холдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" и неравнодушные граждане, присоединившиеся к их требованиям, провели митинг возле Верховной Рады Украины и Офиса Президента, на котором призвали защитить компанию от неправомерных притеснений со стороны правоохранителей.

Аграрии выступили с требованиями прекратить давление силовых органов на предприятие и уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции. Люди приехали практически со всей Украины - предприятия работают в 600 населенных пунктах 22 областей страны.

Во время выступления со сцены операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток выразила надежду, что требования 27 тысяч аграриев, которым компания дает работу на селе и ежегодно выплачивает 3,5 млрд гривен зарплат, будут услышаны.

"Мы молча ждали, пока наша проблема решится - но теперь мы молчать не будем. Мы будем громко, как умеем, защищать нашу компанию - так, чтобы за стенами Верховной Рады и Офиса Президента нас услышали. Мы ничего с вами не украли и не унаследовали - все, что у нас есть, мы построили собственными руками. И сегодня мы защищаем свое. Поэтому "Руки прочь от "Авангарда", руки прочь от "УЛФ"!" - сказала она, после чего этот лозунг скандировали другие участники митинга.

Как сообщил руководитель Зарянского отделения "Западной агропроизводительной компании" (входит в состав "Укрлендфарминга") Владимир Данилевский, обыски правоохранителей пугают сотрудников компании и угрожают срыву рабочего процесса.

"Это настораживает и меня, как руководителя, и сотрудников, которые хотят работать и получать зарплату, а не общаться с детективами НАБУ. Мы стоим за то, чтобы не потерять работу. Соседняя Польша от нас - за 200 км, там ждут молодых, тех, кто умеет работать. А сейчас делается все, чтобы их отправить из Украины и закрыть наши рабочие места. Нас фактически парализовали и поставили под угрозу посевную кампанию, людей, их семьи и достаток", - прокомментировал он.

В свою очередь, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пообещал со сцены, что требования аграриев будут услышаны, и Сытник не останется главой НАБУ.

"Представьте, во главе Национального антикоррупционного бюро Украины стоит коррупционер, внесенный в реестр коррупционеров - как такое может быть? И сегодня он дискредитирует институцию, которая должна бороться с топ- коррупцией - но не с топ-предприятием, которое создает ВВП Украины, наращивает экспорт и кормит всю страну и полмира. Мы понесем ваши требования в сессионный зал Верховной Рады, ведь они должны реагировать на то, что сегодня вы приехали бороться за свои права", - сказал парламентарий.

Позднее аграрии переместились к зданию Офиса Президента, чтобы передать обращение к Владимиру Зеленскому с подписями около 30 тыс. сотрудников и неравнодушных людей.

В обращении содержатся призывы к Президенту вмешаться и остановить уничтожение важного для экономики Украины предприятия, отстранить коррупционеров и сохранить рабочие места. Кроме того, аграрии просят назначить ответственное лицо, которое соберет за столом переговоров представителей государства и владельцев компании для конструктивного диалога.

Митингующие оставили у Офиса Президента несколько тысяч зажженных свечей со своими именами, и заявили, что акция является лишь предупредительной - если к их требованиям не прислушаются, на улицы выйдет значительно большее количество людей.

Напомним, ранее владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" бизнесмен Олег Бахматюк назвал незаконными обыски силовиков в его компании по делу о хищении стабилизационного кредита из "ВиЭйБи Банка", основным акционером которого он был. Также он заявил, что открытые против него и компании дела - это личная месть директора НАБУ Сытника. Сытник был признан судом виновным в коррупции из-за элитного отдыха за чужой счет, и внесен в реестр коррупционеров, из-за чего может потерять должность. Главным свидетелем стороны обвинения в суде был советник сестры Олега Бахматюка.

Справка

"Укрлендфарминг" - крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема - 500 тыс. га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.

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