Альфа-Банк прекратил продажу наличной валюты и закрыл часть отделений

В Альфа-Банке остановили продажу наличной валюты в связи с повышенным спросом. Ряд отделений ушли на карантин

Альфа-Банк Украина останавливает продажу валюты в своих отделениях. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

При этом банк продолжит покупать валюту у населения. В сообщении отмечается, что клиенты могут обменять валюту в онлайн.

В банке поясняют, что приняли такое решение "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты".

Также Альфа-Банк приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.

Кроме того банк закрывает часть отделений в связи с карантином в Украине.

Перечень отделений доступен на его сайте.

Нацбанк призвал украинцев покупать валюту онлайн из-за нехватки налички. Регулятор пояснил, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

Начиная с прошлой недели НБУ продал $1,2 млрд из резервов, чтобы поддержать курс гривни и удовлетворить спрос на валютном рынке. Всего за четыре дня гривня потеряла почти весь запас прочности, накопленный за последние девять месяцев.