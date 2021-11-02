Білорусь поставить електроенергію в Україну в рамках аварійної допомоги

Білорусь 2 листопада вдень відновила постачання електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги, повідомило Міненерго республіки.

"2 листопада з 14:00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюється на запит української сторони", - йдеться у повідомленні прес-служби Міненерго.

"Про довгострокові комерційні контракти, крім укладених раніше, у цьому випадку не йдеться", - наголошується в повідомленні.

Постачання здійснюватимуться до 20:00 2 листопада.