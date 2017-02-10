Блокада поставок угля с Донбасса: что ждет украинскую энергетику в ближайшие 25 дней

Если блокада поставок угля с Донбасса продержится больше месяца, правительству придется искать альтернативу украинскому углю

Блокирование нескольких железнодорожных линий, по которым осуществляются поставки угля из зоны АТО, заставили чиновников заговорить о том, что страна оказалась на пороге энергетического кризиса. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что если активисты, не пропускающие грузы по железной дороге с оккупированных территорий вот уже 16-ый день, перейдут к полной блокаде поставок энергетического угля, то украинцев ждут веерные отключения и ограничения энергоснабжения. По его данным, запасов угля-антрацита на складах украинских теплогенерирующих предприятий хватит всего на полтора месяца.

Таким образом, украинская энергетика вновь рискует повторить ситуацию летних месяцев 2016 года. На этот период, как известно, пришелся пик потребления электроэнергии, а проблемы с ремонтом энергоблоков атомных станций, и рост нагрузки на тепловые электростанции, спровоцировали дефицит угля-антрацита. Тогда правительству удалось преодолеть кризис, закупив топливо на внешнем рынке. И тогда же чиновники пообещали сформировать угольный резерв за счет импортных контрактов, перевести энергоблоки на уголь других марок и увеличить долю атомной генерации. Однако резерв так и не сформирован, энергоблоки будут переоборудованы окончательно лишь к маю, а атомная энергетика уже работает на максимальных мощностях. Подробности в материале РБК-Украина. Заблокированный уголь

"Если будет полное прекращение поставок угля из зоны АТО, я могу подтвердить, что будут определенные проблемы в энергосистеме, и мы, на период стресса, можем перейти к веерным отключениям и ограничениям электроэнергии", - заявил накануне министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Заговорить о возможности такого сценария чиновника вынуждает ситуация с блокированием поставок топлива и грузов из неподконтрольной властям территории Донбасса. Блокада Донбасса, в которой участвует ряд народных депутатов и ветераны АТО, продолжается уже 16-е сутки. По сообщению "Штаба блокады торговли с оккупантами", вчера к активистам присоединились 30 бойцов ВСУ.

ЗВІТ ПРО СИТУАЦІЮ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ БЛОКАДИ ТОРГІВЛІ З ОКУПАНТАМИ СТАНОМ НА 9 ЛЮТОГО 2017 РОКУ Блокада здійснюється... Опубліковано Штаб блокади торгівлі з окупантами 9 лютого 2017 р.

По данным активистов, сейчас блокируется два направления. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" в районе станции Светланово и направление "Горское-Золотое". "Размещенный в районе перекрытия редут "Богдан" обеспечил непрохождение 9600 вагонов за 16 суток", - заявляют участники блокады. В Донецкой области остановлено движение по железнодорожной ветке "Горловка-Бахмут", на которой расположены станции Курдюмовка и Майорск. Таким образом, частично блокировано передвижение по одной из ключевых линий для поставки угля - "Никитовка- Майорск".

"Заблокированы три ключевых ветки, по которым везут уголь. Осталось несколько второстепенных линий и "узкоколейка", которой невозможно воспользоваться", - рассказали РБК-Украина участники энергорынка. Если ситуация будет развиваться и дальше, то Украина рискует остаться без угля антрацитовой группы. В результате на 7 из 14 теплоэлектростанциях, работающих на угле марки А, возникнет дефицит топлива, и они не смогут обеспечить генерацию электроэнергии, а напряжение в сети упадет.

По словам Игоря Насалика, запасов угля-антрацита на складах украинских ТЭС достаточно для того, "чтобы дожить до конца зимы". "На тех запасах, которые у нас есть, мы можем продержаться примерно до конца марта, но в связи с тем, что антрацитовую группу мы можем диверсифицировать поставками из ЮАР, Австралии и Китая (логистика такова, что поставки занимают как минимум 50- 55 дней, - ред.) - разрыв мы должны компенсировать чем-то, и эта компенсация возможна за счет ограничений генерации", - сказал Насалик.

"Если прямо сейчас, неважно какими силами, будут перекрыты поставки угля- антрацита из зоны АТО, это нанесет серьезный удар по энергетике и экономики страны. Прекращение поставок угля антрацитовой группы, может привести к необходимости отключений, начиная с конца марта-начала апреля", - заявил РБК-Украина вр.и.о директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По данным НЭК "Укрэнерго", на 7 февраля, объем топлива на складах ТЭС и ТЭЦ был 1,6 млн тонн (из них 876 тыс. тонн - уголь антрацитовых марок). На день начала блокады - 26 января - запасы антрацита составляли 880 тыс. тонн, а на 1 декабря - 931 тыс. тонн.

"Среднесуточная сработка складов в среднем сейчас около 30 тысяч тонн (уголь-антрацит, - ред.) с учетом температурного режима. Сейчас уголь продолжает поступать без особых проблем, в зоне риска находится только Славянская ТЭС, - уточнил Всеволод Ковальчук. - В Киеве и Харькове необходимо поддерживать уровень напряжения за счёт локализованной там генерации. Если остановится Трипольская и Змиевская ТЭС, то, в первую очередь, будут проблемы с уровнями напряжения, даже, если по общему балансу энергии будет хватать". Кризисное дежавю

В похожей ситуации украинская энергетика уже оказывалась. Последний раз - летом 2016 года. Из-за остановки на ремонт энергоблоков атомных станций и их несвоевременного запуска основная нагрузка в период пикового потребления электроэнергии пришлась на ТЭС. Тогда предприятия сжигали около 100 тыс. тонн угля в сутки. А, учитывая, что в первом полугодии 2016 года был зафиксирован профицит электроэнергии, теплоэнергетические предприятия не формировали значительные запасы угля антрацитовой группы. В результате, к концу сентября на складах ТЭС осталось менее 1 млн тонн топлива, из которых около 500 тыс. тонн приходилось на антрацитовую группу. Ситуация была настолько критической, что Кабинет министров готовился к "разморозке" газомазутного резерва. НАК "Нафтогаз Украины" обязали к зиме закачать в хранилища не 15, а 17 млрд кубометров газа в расчете на то, что 1,5-2 млрд кубометров направят на работу газомазутных блоков. Если бы этот сценарий был реализован, стоимость киловатта электроэнергии повысилась бы с 2 до почти 3 гривен.

Тогда правительство решило проблему за счет импорта угля из ЮАР. Игорь Насалик заявил, что для государственных ТЭС на сентябрь-октябрь зафрахтовано около 300 тыс. тонн антрацита. Для своих ТЭС начал импортировать уголь и крупнейший энергохолдинг ДТЭК. В сентябре компания планировала закупить 75 тысяч тонн южноафриканского угля антрацитовых марок. "В 2016 году на ТЭС ДТЭК было поставлено 5,2 млн тонн угля марок А/Т (антрацитовой группы, - ред.). Из них 0,3 млн тонн - импортируемый уголь, а весь остальной уголь произведен шахтами ДТЭК. Уголь марки А/Т добывают предприятия "Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", которые перерегистрированы на контролируемой украинскими властями территории, работают в соответствии с законодательством Украины и платят все налоги в государственный бюджет. В целях диверсификации поставок ДТЭК производит закупку антрацита из ЮАР и газовой марки угля из Польши, при этом в первую очередь закупаются все доступные объемы угля украинской добычи", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе "ДТЭК Энерго".

Тогда же осенью, чтобы избежать кризисных ситуаций из-за дефицита антрацита и в дальнейшем, в Минэнергоугля пообещали реализовать целый комплекс антикризисных мер. В частности, сэкономить около 2 млн тонн антрацита предполагалось за счет увеличения в энергобалансе страны доли атомной генерации - с 50% до почти 54%. В надежде на бесперебойную работу украинских АЭС чиновники утвердили прогнозный энергобаланс на 2017 год с долей атомной генерации около 53% (83,3 млрд кВт/ч). По оперативным данным НЭК "Укрэнерго", сейчас атомные станции обеспечивают около 51% электроэнергии, произведенной в стране. "Атомные станции работают сейчас фактически на полную мощность. Их выработку вряд ли удастся увеличить в срочном порядке. И рассчитывать только на атомную энергетику тоже неправильно", - говорит генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Еще одной мерой обеспечения поставок угля-антрацита, по мнению чиновников, должно было стать внесение этого вида топлива в перечень критического импорта. "Это регулярно обсуждается на заседаниях правительства, отдельно с премьер-министром Гройсманом, но дальше разговоров дело не идет", - рассказал РБК-Украина на условиях анонимности высокопоставленный чиновник в Кабмине. Обещали чиновники и установить определенный индикатив на импортную цену угля. Правда, изначально планировалось, что после этого уголь для государственных ТЭС будет стоить не 62 доллара за тонну (ДТЭК импортировал в 2016 году районе 70 долларов за тонну), а около 52-54 доллара за тонну.

Но с мая отраслевой регулятор - НКРЭКУ - применяет новую методику расчетов оптово-розничной цены на электроэнергию. Согласно новой формуле, в стоимости электроэнергии учитывается теперь цена на уголь, привязанная к международному индексу API2. Это еженедельный показатель стоимости энергетического угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена (АРА). Помимо индекса учитывается стоимость доставки угля в Украину. Введение этой формулы, которую у нас называют "Роттердам плюс", регулятор объяснял необходимостью обеспечить такую цену угля, которая позволит диверсифицировать поставки дефицитного антрацита и уменьшить зависимость энергетики от оккупированных территорий.

Уже в октябре министр энергетики Игорь Насалик заявил, что новая методика проблему не решила. ""Роттердам плюс" не решило проблему диверсификации поставок угля, надо признать", - сообщил недавно Насалик журналистам. "На сегодняшний день (конец октября, - ред.) уголь на роттердамской бирже стоит около 74 долларов за тонну, а если к этому добавить транспорт, перевалку и остальное, то уголь выходит под 2,3-2,4 тысячи гривен за тонну, а не 1,39 тысяч, как задекларировано по роттердамской цене", - рассказал тогда министр в интервью "Экономической правде".

При этом министр заверил, что Украина не закупает уголь для ТЭС с оккупированной территории по формуле "Роттердам плюс", назвав это "еще одним мифом".

"В октябре разница между ценой "Роттердам плюс" и ценой, по которой уголь потребляется в Украине, составляла 1500 гривен. В ноябре сумма составляла 1600 гривен. На сегодня при увеличении цены украинского угля до 1730 гривен разница (между ценой украинского угля и внешним рынком, - ред.) составляет 1100 гривен", - отметил Насалик. Напомним, Минэнергоугля с 1 января установило отпускную цену на уголь, который добывается на госшахтах, на уровне 1730 гривен/тонна.

В комментарии РБК-Украина министр уточнил, что до сих пор правительство отказывалось от формирования резерва импортного топлива как раз потому, что "уголь из АТО на 1,5 тыс. гривен дешевле фрахтованного импортного". Предположить, что посреди зимы депутаты и ветераны АТО перекроют поставки, перекрыв пути, в правительстве, естественно, не могли. "Фрахтованный уголь все это время завозить было невыгодно, ведь мы и так смогли обеспечить энергетику импортным антрацитом осенью, а последняя "лодка" пришла в декабре. И я сейчас дал поручение, чтобы 30% от того объема импортного угля, которое было использовано в этом отопительном сезоне, было на складах станций в летний период - всего 2,4 млн тонн", - сообщил Игорь Насалик.

Министр также подтвердил изданию информацию о том, что не все импортные контракты были выполнены. "Не все контракты выполнены по "Центрэнерго". Мы завезли в страну около 435 тысяч тонн и должно было прийти еще два корабля - около 140 тысяч тонн. Но на внешнем рынке цена на уголь подскочила до 95 долларов за тонну, и нам было невыгодно покупать уголь по такой цене", - рассказал РБК-Украина Игорь Насалик.

Ценовые скачки - еще одна причина, по которой Украина не совершает масштабные интервенции по закупке антрацита на внешнем рынке. "Если мы выйдем на закупку 7-8 миллионов тонн на рынок, то сразу цена подскочит на 30-40%, а это сразу дополнительная нагрузка в 20 миллиардов гривен, которая в итоге ляжет на потребителя", - отметил Насалик. При этом даже при большом желании, по его словам, импортировать большой объем угля в Украину будет сложно, поскольку "на внешнем рынке все зафрахтовано до апреля".

Прогнозируют скачок цен и участники рынка. "На ТЭС ДТЭК по состоянию на 7 февраля находится 523 тысяч тонн антрацита. Такого запаса хватит на 25 дней работы. Единственной заменой отечественному углю может служить импортный ресурс, в частности из ЮАР, но сроки поставок составляют не менее 80 дней. По текущим оценкам стоимость импортного антрацита c доставкой сейчас находится на уровне 3000 гривны/тонна, против 1730 гривен за тонну угля украинской добычи. В случае выхода Украины на внешние рынки с целью закупки больших объемов антрацита, цены могут существенно вырасти", - рассказали РБК-Украина в пресс-службе "ДТЭК Энерго".

"Украина может сформировать резерв импортного топлива и не спровоцировать скачка цен на мировом рынке. Дело в том, что нужно обратить внимание не на одних и тех же крупных трейдеров, а на других продавцов. Когда к первым выстраивается очередь покупателей, конечно, они поднимают цену на уголь, но есть, например, американские компании, готовые продавать государству топливо по вполне приемлемым ценам - в районе 52-54 долларов за тонну", - объяснил РБК-Украина генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Антрацит "минус"

Но одно обещание правительство все же выполнило - начало реализацию проекта по переоборудованию двух антрацитовых энергоблоков Змиевской ТЭС (ПАО "Центрэнерго") на уголь газовых марок. Этот переход приведет к естественному снижению потреблению антрацитового угля, а значит и к меньшей зависимости от угля, поступающего с временно неподконтрольных территорий Донбасса. Ранее Игорь Насалик оценивал этот проект в 175 миллионов гривен, которые будут заложены в инвестиционную программу предприятия. Министр тогда уточнил, что по его расчетам, реализация проекта займет более полугода.

"Ввод в эксплуатацию второго энергоблока Змеевской ТЭС на газовой группе планируется на конец марта-начало апреля. А пятый энергоблок - в мае-июне", - рассказал сейчас РБК-Украина Игорь Насалик. При этом он подтвердил, что президент и премьер дали ему поручение подготовить проект перевода на газовый уголь антрацитовую Трипольскую ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией столицу и Киевскую область. "Киев и Киевская область будут полностью обеспечены электроэнергией за счет атомной генерации, поскольку линия "Ровненская АЭС-подстанция "Киевская"" работает (750Кв). Поэтому Трипольская ТЭС в режиме экономии, и пока речи не идет о ее переоборудовании сейчас. Мы будем готовить проект. На все это нужно не менее года", - уточнил он.

Пока чиновники снова строят планы о том, как избежать нового витка энергетического кризиса, железнодорожные пути остаются заблокированными. Не помогают и призывы премьера Владимира Гройсмана к активистам соблюдать закон и обеспечить доступ украинского угля на подконтрольную территорию.

Но в случае ухудшения ситуации, говорят энергетики, у Украины остается не так много способов оперативно предотвратить энергетический кризис. "Если не принимать во внимание политику и военный аспект, а говорить только о технологии, то важно понимать, что весной избытка электроэнергии ни в Молдове, ни в Белорусии не будет. А договор аварийной помощи у нас подписан только с РФ, согласно которому мощность перетока не может быть больше, чем 600 МВт. Мало того, что это не перекроет наши потребности, это еще и очень дорого - мы будем тогда платить стране-агрессору около 80 долларов за МВт. Поэтому до прекращения поставок угля антрацитовой группы из АТО, нужно хотя бы сформировать законтрактованный импортный резерв с надежными поставщиками, подготовить портовую инфраструктуру к полномасштабной перевалке - 400-600 тысяч тонн в месяц, вернуться к вопросу запуска газомазутных блоков, в случае необходимости. - уверен Всеволод Ковальчук. - Но и этого будет недостаточно, поскольку, с учетом сроков доставки импортного угля и логистики процесса, это позволит перекрыть наши потребности лишь на 70%. Поэтому нужно как можно скорее финализировать перевод энергоблоков Змиевской ТЭС на уголь газовых марок. То есть, необходим комплекс мер, только после выполнения которых, можно говорить о прекращении поставок".

Мария Цатурян

заместитель главного редактора РБК-Украина