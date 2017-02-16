Блокада поставок угля с Донбасса правительству всего невыгодна - И.Насалик

Торговая блокада на Донбассе, включая блокирование поставок угля правительству всего невыгодна, ведь провоцирует значительное уменьшение поступлений в бюджет и вызывает дестабилизацию энергетической сферы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Правительству, наверное, это (блокада на Донбассе - ред.) наиболее невыгодно, ведь это значительное уменьшение поступлений в бюджет и это дестабилизация энергетической сферы. Поэтому единственный, кто не заинтересован в этом, - это правительство", - сказал министр.

На вопрос, почему на фоне блокады угля с Донбасса правительство принимает решение о чрезвычайных мерах в энергетике, а не решает вопрос локально, И.Насалик отметил, что "это вопрос силовиков, никак не министерства".

"Министерство занимается тем, что обеспечивает энергобезопасность нашего государства, а комментировать, как должны разблокировать - это вопрос к СНБО, силовикам", - добавил он.

"Мне кажется, что все как раз сейчас и ждут, чтобы этот вопрос решить силовым методом. Моя задача - обеспечить энергетическую безопасность нашего государства. А относительно блокирования - здесь решение принимает пусть СНБО", - отметил министр.

Напомним, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля с Донбасса.

В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росту безработицы. В ЕС заявили о беспокойстве из-за блокады на Донбассе.

Премьер-министр В.Гройсман назвал блокаду поставок угля зимой преступлением.

Как сообщал УНН, в конце января 2017 г. участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыли движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное- Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.