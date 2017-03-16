Блокадный Донбасс: почему решение было неизбежным и какова новая реальность

Через линию разграничения грузы не пойдут, пока боевики не вернут украденные предприятия В 13:00 15 марта транспортное сообщение c оккупированными территориями было перекрыто Фото AFP

Президент Украины Петр Порошенко на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 марта заявил о временном прекращении транспортного сообщения с оккупированными территориями Донбасса.

УГРОЗЫ. "В свое время мы оставили ограниченные отношения с предприятиями на той стороне линии разграничения... Не со всеми, подчеркиваю, а только с теми, владельцы которых нашли способ остаться в правовом поле Украины, - заявил Порошенко. - Но у нас появились дополнительные серьезные угрозы национальной безопасности в последние несколько недель - вследствие так называемой блокады Донбасса, безответственного антигосударственного поведения ее организаторов и синхронизованные с ними действия оккупантов. Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированными территориями. Она будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут назад, под юрисдикцию Украины, украденные украинские производства".

Президент сообщил, что правительство предусмотрело создание мобильных контрольных групп с привлечением общественности и, в частности, участников боевых действий. Эти группы должны будут проконтролировать выполнение решение СНБО у линии разграничения.

Кроме того, Президент подчеркнул, что действия блокадников, которые привели к остановке грузового сообщения через линию разграничения, "влетят Украине в копеечку". "Эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и "Самопомочи", "Батькивщине" и другим зачинщикам и промоутерам блокады", - отметил глава государства.

В 13:00 15 марта транспортное сообщение с оккупированными территориями было перекрыто.

"Многоходовочка". Политолог Александр Палий сказал "Сегодня", что решение СНБО - обоснованный и верный шаг. "Принятие такого решения было неизбежным, после того как на оккупированных территориях "ДНР" отобрало предприятия, которые работали и платили налоги Украине. Вся та блокада, которая была до этого момента, лишь помогала России прибрать к рукам эти предприятия. Это была хитрая многоходовочка, якобы организованная патриотами, а в действительности - провокаторами. Я уверен, что это все проплачено, может, через третьи руки, но из Кремля, - поясняет Палий. - До тех пор, пока там находились предприятия, которые платили Украине налоги, подобное решение не имело смысла. А теперь предприятия захвачены, и пытаются замкнуть производственный цикл на Россию".

Глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский также поддержал решение президента Украины и СНБО. "Это решение снимет напряженность в обществе и расставит много точек. Мы готовы выполнить все решения СНБО, которые будут на нас возложены... Будет перекрыто грузовое сообщение железной дорогой и автотранспортом", - разъяснил Жебривский.

ПУСТЯТ ГУМАНИТАРКУ И ЖИТЕЛЕЙ. Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что на мирных жителях, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда, решение СНБО не отразится. "Решение не касается граждан и их личного имущества... Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи", - пояснил Аваков.

"ВЕРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!" Жители оккупированных территорий Донбасса говорят: в свете последних событий - захватов украинских предприятий боевиками так называемой "ДНР" - им окончательно стало ясно, что они обречены.

"Три года все знали, что на украинских предприятиях всегда будет нормальная зарплата, бонусы, соцпакет. Поэтому люди стремились там работать. Сейчас же, как рассказывают мне друзья, работавшие на одном из заводов, им предложили зарплату в полтора раза меньше предыдущей и никаких премий. А самое плохое - им надо написать заявление на троудоустройство по законам так называемой "ДНР". Друзья говорят, что как будто оборвалась единственная ниточка, которая связывала их с Украиной. Что делать - они не знают. Выехать не могут, вряд ли потянут съемную квартиру, и работать на боевиков тоже не хотят", - рассказала дончанка Ирина Мороз. Люди надеются на чудо и возвращение предприятий прежнему руководству.

Представители одной из главных профессий Донбасса - шахтеры - в большинстве своем пока сидят без денег и в бесплатных отпусках. "Наша шахта уже неделю простаивает из-за того, что уголь девать некуда, склады забиты! - делится горнорабочий Иван Ступка. - Жена работает в школе, но на ее мизерную зарплату мы просто не выживем. У нас даже сбережений уже не осталось, все давно проели. Так что есть большой вопрос: как жить дальше и как кормить семью?".