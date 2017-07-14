Чем закончится авантюра Украины с закупкой угля в США

Угольная рулетка Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности покупать у США уголь «прямо сейчас» и «миллионами тонн». Предварительные договоренности насчет этой сделки Киев подает как большую победу, которая, возможно, позволит стране пережить следующую зиму. Однако расплачиваться за подорожавший импорт придется населению Украины.

ЮАР не спасла

Критической точкой для угольной отрасли Украины стало начало гражданской войны на юго-востоке страны весной 2014 года, когда Донбасс отказался признавать государственный переворот в Киеве.

Основная проблема для Киева, как известно, заключается в том, что значительная часть ТЭС Украины работает на так называемом антрацитном угле. Почти все его запасы находятся на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом антрацитные ТЭС находятся в стратегически важных регионах: от поставок такого вида угля зависит, например, Киевская, Харьковская и Днепропетровская области. На углях газовой группы работают преимущественно ТЭС в провинции.

Правительство Украины, которое тогда возглавлял Арсений Яценюк, в 2014 году решило полностью и показательно отказаться от угля из России, а также ДНР и ЛНР и закупиться необходимыми объемами черного золота за границей, в ЮАР. «Никаких переговоров с террористами и самопровозглашенными республиками не ведем. Освободим территории — будем завозить уголь», — огласил категорическую позицию тогдашний министр энергетики Украины Юрий Продан.

Контракт на поставку угля из ЮАР был подписан только в сентябре. Однако после первых поставок внезапно выяснилось, что уголь из Африки обходится Украине дорого ($86 за тонну).

При этом в декабре того же года выяснилось, что для украинских ТЭС он в принципе не подходит. «Уголь, который они завезли из Южно-Африканской Республики, не горит в наших ТЭС. Это преступление, и за это нужно отвечать. И мы инкриминируем, что нанесли вред экономике и потратили 384 млн грн для доставки этого угля, который не горит на нашей ТЭС», — заявил на тот момент генпрокурор Украины Виталий Ярема, объявляя о заведении уголовных дел на руководителей энергокомпаний, причастных к этой сделке. Впрочем, до ареста Юрия Продана дело не дошло.

В итоге партнеры Киева в ЮАР свернули сотрудничество.

Кстати, избавиться от негодного угля из ЮАР тоже оказалось нетривиальной задачей: по одним данным, его удалось спалить, смешивая с остатками местного антрацита и причиняя этим существенный вред оборудованию; по другим — некондиционный товар вообще продали на сторону, тихонько заменив его контрабандным донбасским.

В правительстве Украины еще осенью 2014-го, в разгар угольного скандала, обсуждали и вариант закупки топлива в США. Но тогда категорически отказались от него из-за слишком высокой цены на американский уголь. «Америка предлагала нам угли... когда мы занимались этим вопросом в летние месяцы, там цена была порядка $130. И это без учета доставки, логистики. Это очень высокая цена», — раскрывал детали заместитель главы минэнерго Юрий Зюков.

Кроме того, в Киеве, похоже, сделали определенные выводы из авантюры с поставками угля из ЮАР.

Два следующих отопительных сезона — 2015/16 и 2016/17 — прошли в целом гладко и без серьезных потрясений за счет поставок из Донбасса и России.

Сменилась и риторика киевских властей: дескать, да, мы действительно покупаем уголь у «мятежников», но... во-первых, это дешево, во-вторых, в схеме задействованы «правильные» предприятия, в-третьих, мы поддерживаем «своих людей». «Уголь с неподконтрольных территорий официально поставляется на подконтрольную территорию и обеспечивает нас электроэнергией», — объяснял министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш.

Наряду с официальными поставками процветали и неофициальные. В общем, до начала официальной блокады Донбасса все было стабильно, предсказуемо и даже скучно для украинских реалий. Однако в 2017 году Киев снова решил отказаться от поставок угля из ДНР, ЛНР, а заодно и России. В результате чего встал вопрос импорта. И власти вновь вспомнили об американском угле.

В итоге Петр Порошенко заявил, что Украина достигла договоренности с США о закупке 2 млн тонн угля. «Если мы законтрактуем, это будет позитивно», — подтверждают в министерстве энергетики. Однако по итогам бравурных заявлений остается немало важных нюансов.

Первый из них — стоимость американского энергоносителя. В 2014-м, как упоминалось выше, она была чрезвычайно высока, а президента США Дональда Трампа меньше всего можно заподозрить в раздаче необоснованных скидок, особенно — Киеву.

Оплатить подорожавший импорт придется украинцам. Очевидно, что высокие закупочные цены на уголь найдут свое отражение в платежках.

Второй нюанс относится к инфраструктуре. Даже если деньги на дорогой американский уголь найдутся (например, за счет международного кредита) — большой вопрос, удастся ли его вовремя и в нужных количествах доставить на украинские ТЭС. Проблема в том, что как раз сейчас у «супераграрной державы» (как назвал Украину экс-посол США Джеффри Пайетт) намечается выход на пик экспорта зерновых, и большинство портовых мощностей Украины задействованы именно под это. Чтобы завозить американский уголь в промышленных масштабах, властям придется изрядно ущемить аграрное лобби, в той или иной степени «забрав» у них порты. Это, в свою очередь, чревато очередной вспышкой внутриполитического кризиса.

Третий момент — непонятна совместимость американского угля с украинскими ТЭС.

В целом ситуация выглядит так, что президент Порошенко, не слишком оглядываясь на возможные последствия, решил в том числе таким образом показать себя достойным деловым партнером, завоевать дополнительные политические бонусы и войти в доверие к Трампу. Вот только расплачиваться за эту политически-угольную авантюру уже очень скоро придется всему населению Украины.

Сейчас угольная отрасль Украины находится в упадке. В последние довоенные годы, при президенте Викторе Януковиче, в стране добывали около 83–85 млн тонн сырья. За счет профицита Янукович и бывший премьер страны Николай Азаров хотели сократить закупки газа у России или хотя бы получить весомый аргумент для политических торгов с Москвой.

Самый известный проект такого рода — договор с китайскими компаниями о строительстве заводов по газификации угля. Предприятия, которые предполагалось разместить как раз в Донбассе, должны были перерабатывать около 12–14 млн тонн энергетического угля в год.

В 2016 году на Украине добыли лишь 40,864 млн тонн угля, из которых госшахты обеспечили всего 5,8 млн тонн.

И только уходом Донбасса из-под контроля Киева такой провал не объяснишь.

В 2016-м на Украине работали 33 государственные шахты, и практически все они были убыточными. В итоге власти не придумали ничего лучше, чем закрыть семь из них уже в 2017 году. На начало «большой» ликвидации шахтеры отреагировали бунтами: за несколько лет постмайданной власти украинские горняки устраивали свой мини-майдан в центре Киева, перекрывали стратегические дороги, объявляли голодовку и даже пытались совершить акты самосожжения прямо в министерстве энергетики.

Параллельно с этим в марте правительство Украины одобрило концепцию реформирования и развития угольной отрасли, которая основана на ряде довольно фантастических положений. Например, в 2019 году планируется полностью отойти от использования на ТЭС Украины антрацита, переоборудовав станции под тот сорт угля, который будет доступен. По словам профильного министра Игоря Насалика, общая цель концепции — «увеличение добычи угля с одновременным полным переводом шахт на бездотационность и самоокупаемость».

При этом, что касается непосредственно подготовки Украины к следующей зиме, то в правительстве излучают небывалый оптимизм. Вице-премьер Украины Владимир Кистион, ответственный за энергетику, экологию и использование недр, заявил, что если сравнить запасы угля с аналогичной датой прошлого года, то они стали ровно в два раза больше.

Правда, с февраля в энергетике страны действует режим ЧП, когда правительство, по сути, управляет энергетическими объектами в ручном режиме. А большинство ТЭС (Трипольская, Криворожная, Змиевская, Славянская) были остановлены еще весной именно из-за низких запасов угля, с предприятий массово увольняются специалисты. В каком состоянии энергетические мощности будут к моменту включения из-за такого длительного простоя — большой вопрос. Совокупность всех этих обстоятельств и угольная рулетка, в которую решил сыграть Порошенко с США, обещают украинцам очень непростую зиму.

Андрей Тимофеев