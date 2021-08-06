Чому Газпром "раптом" заговорив про свою аварійність

Отже, нова аварія в Газпромі. Вибух на об'єкті з підготовки газоконденсату до транспортування.

А нещодавно, у липні, був вибух на газопроводі Уренгой - Центр -2.

Показово, що "раптом" Газпром став давати росЗМІ інформацію про свою аварійність:

"С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе Средняя Азия - Центр - 2, в июле - "Уренгой - Центр-2"."

Показовим є заголовок одного з пропагандистьських ресурсів: "Газпром" столкнулся с угрозой остановки добычи и переработки в Западной Сибири".

Здається мені, що усе це справи рукотворні і мають одне на меті - перемкнути Європу на газ з арктичних родовищ Ямалу через ПП1 та ПП2, Турецький потік. Мовляв, стара інфраструктура Західного Сибіру вже вичерпала свій ресурс як і маршрут через Україну. А в Європі мають припинити вставляти палиці в колеса новим путінським проектам, бо буде холодно взимку.

Якщо ці (не)люди в 1999-му підривали будинки з мешканцями в Москві та Волгодонську, то підірвати залізо для них то просто забава....

FB Михайло Гончар