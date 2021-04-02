"Чорна п'ятниця": Зеленський заявив про введення санкцій проти 10 найбільших контрабандистів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони ввела персональні санкції проти "ТОП-10" українських контрабандистів. Він стверджує, що це перше таке рішення в історії країни.

Про це він сказав під час звернення, яке транслює телеканал "Україна 24".

"В Україні з'явилася своя версія "чорної п'ятниці". В цей день особи, які займалися великим розпродажем стратегічних підприємств України, природніх ресурсів, високих державних посад, торгували безпекою і стабільністю, майбутнім нашої країни, отримали по заслугам [...] Українська "чорна п'ятниця" проходить не раз на рік, а майже щотижня. І сьогодні під час чергового засідання РНБО "чорна п'ятниця" наступила для низки фізичних та юридичних осіб. Передусім йдеться про контрабанду", - заявив Зеленський.

За словами президента, санкції ввели проти "ТОП-10 української контрабанди", але їхні імена і назви компаній не назвав. Зеленський лише наголосив, що активи і майно підсанкційних осіб - вже заблоковані.

"За розрахунками експертів збитки від котрабанди сягають 300 млрд гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них 100 млрд - внаслідок неефективної роботи митниці. Сьогодні вперше в історії України запровадженні персональні санкції, зокрема заблоковані активи і майно осіб, яких за аналітичними даними апарату РНБО та СБУ можна назвати топ-десяткою української контрабанди. Я хочу підкреслити, що боротьба з контрабандою буде продовжена. Сьогодні - це перша десятка, але точно не остання", - наголосив Зеленський.

Бабель

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