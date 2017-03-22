Дата получения транша МВФ для Украины не принципиальна - НБУ

Для макроэкономической и финансовой стабильности не принципиальна дата получения транша финансирования от Международного валютного фонда, а принципиальным является то, что Украина находится в программе с МВФ.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, сообщает НБУ в Facebook.

"Для макроэкономической и финансовой стабильности не принципиальна дата получения транша финансирования от Международного валютного фонда. Для нас принципиальным является то, что Украина находится в программе с МВФ", - сказал Чурий.

Чурий отметил, что влияние переноса заседания Совета директоров МВФ на курс гривни не будет значительным, так как "курс гривни сейчас зависит не от волатильных потоков капитала, как это происходит во многих странах мира, а от экспортно-импортных операций бизнеса, которые не реагируют так быстро на подобные новости.

Напомним, до конца марта украинский вопрос пока отсутствует в расписании заседаний Совета директоров Международного валютного фонда, от которого Киев ожидает выделения очередного транша по программе сотрудничества. Об этом сообщается в повестке дня Совета, которая опубликована на сайте МВФ.