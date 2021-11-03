Держрегулювання цін: вартість пального зросла до 33,40 грн за літр

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів та дизпалива, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на АЗС на початок листопада.

Відповідно, з урахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензину становить 33,40 грн/л, дизпалива - 31,90 грн/л. Про це повідомляє пресслужба відомства.

У порівнянні з кінцем жовтня середня ціна на бензин зросла на 20 копійок, водночас вартість дизпалива знизилася на 17 копійки.

Як повідомлялося, дія карантину на території України наразі встановлена до 31 грудня 2021 року. На період його дії уряд постановою No474 від 14 травня встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище ніж 7 грн/літр, бензину - не вище ніж 5 грн/літр.

У міністерстві вважають, що запровадження тимчасового державного регулювання цін на продаж через мережі АЗС бензинів А-92, А-95 та ДП шляхом встановлення граничної торгової надбавки необхідне з метою запобігання зловживанням суб'єктами господарювання та доступності для населення цієї продукції.

Оприлюднення міністерством середніх цін одного літра ДП та бензину має відбуватися щомісяця до 3, 13 та 23 числа.

me.gov.ua, https://auto.24tv.ua/