До створення національного авіаперевізника хочуть залучити французький консалтинг

До створення українського національного авіаперевізника президент Володимир Зеленський хоче залучити французьку консалтингову компанію Aerogestion. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На проєкт зі створення авіакомпанії уряд Франції ініціював виділення гранту. Він стосуватиметься забезпечення роботи консультанта, заявив Зеленський. Авіакомпанію хочуть створити ще цього року, додав він.

Директор Aerogestion Марк Роше заявив, що український авіаринок фрагментований і на нього вплинула пандемія COVID-19. Водночас можливості створити авіакомпанію є, вважає він.

**Aerogestion заснована в 1997 році Марком Роше і Домініком Грецом. Бере участь у створенні або реорганізації авіакомпаній. Може проводити аудит і консультувати в низці питань. Консультує у виборі суден і оновленні авіапарку, лізингу, створенні стратегії фінансування флоту, укладенні контрактів. Також може тимчасово управляти фінансовими питаннями і програмами польотів. Співпрацювала з французькими авіакомпаніями Air Caraibes, Air Austral, L'avion і Openskies, а також із низкою аеропортів.

У квітні 2020 року Зеленський заявив, що виступає за створення державної авіакомпанії.

У червні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що концепція державного авіаперевізника вже готова. Для цього передбачалося використовувати літаки ДП "Антонов", зокрема – модернізувати регіональні АНи.

Відповідний законопроєкт передбачає виділити на це 5 млрд грн за рахунок ПАТ "Укрнафта", НАК "Нафтогаз України" і держбюджету.

За темою створення державної авіакомпанії велися переговори з великими авіаперевізниками і авіаконцернами, заявляли заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко і Шмигаль.