Долги по зарплате с начала года выросли на 50% и превысили 4 млрд гривен

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4007 млн гривен. Это на 0,1% больше, чем месяцем ранее.

При этом с начала года долги по зарплате выросли на 53,4% (на 1 395 млн гривен).

По данным статистического ведомства, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,50%). При этом больше половины образовано в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и г. Киеве (13,6%).

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021 года составила 158,5 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).