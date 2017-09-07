Доля экспорта украинских товаров в страны ЕС достигла 40%, - Порошенко

Доля экспорта украинских товаров в страны Европейского союза достигла 40%. Об этом сегодня во время ежегодного послания к Верховной Раде заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В первом полугодии 2017 года этот экспорт вырос на 23%, доля ЕС во внешней торговле Украины наконец достигла 40%. Хочу напомнить, что в 2012 году эта доля составляла 30%, а в 2009 году эта доля составляла 25%", - заявил Порошенко .

Президент отметил, что такие показатели свидетельствуют о начале интеграции украинского экономики к рынку ЕС и кардинальное изменение украинских геополитических и цивилизационных координат.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) сообщило, что Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС. "По результатам 6 месяцев 2017 года Европейский союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Важно, что объемы экспорта в ЕС составили $ 9,4 млрд и увеличились на 22,8%, или на $ 1,7 млрд. Сегодня мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС", - указывалось в сообщении.