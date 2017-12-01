ЕБРР выделит МХП EUR25 млн кредит под строительство биогазового завода

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на EUR25 млн агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт" на строительство биогазового завода мощностью 10 МВт в Винницкой области.

Согласно сообщению на сайте банка, соответствующий проект одобрил совет директоров банка 29 ноября.

Указанный проект позволит поддержать стратегию МХП по повышению энергоэффективности и улучшению экологического воздействия на окружающую среду, отмечается в информации ЕБРР.

Общая стоимость проекта оценивается в EUR27 млн.

Строительство биогазового завода направлено на использование отходов существующих объектов птицеводства в Винницкой области для производства биогаза, который будет использоваться в качестве альтернативного источника энергии благодаря современным технологиям.

В результате строительства биогазового завода ожидается сокращение выбросов парниковых газов в объеме эквивалентном 85,5 тыс. тонн углекислого газа в год.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

За январь-сентябрь 2017 года агрохолдинг увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом пришлого года – до $257 млн, а его выручка выросла на 18% - до $970 млн.