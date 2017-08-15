Экс-глава Госинвестпроекта рекомендует завершить проект "Малой кольцевой Киева"

Подготовленный Госагентством по инвестициям и управлению нацпроектами (Госинвестпроект) проект "Малой кольцевой дороги" вокруг Киева, предполагавший строительство 28 км новой трассы и моста через Днепр, остается экономически целесообразным и его следовало бы реализовать, считает экс-глава госагентства, управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

"Если где-то в Украине возможен концессионный фрагмент дороги, то здесь – наилучший вариант. 25 тыс. автомобилей в день – такого трафика не будет нигде: ни на участке Краковец - Львов, ни, тем более, на любом другом фрагменте дороги, о котором сегодня думают", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время С.Евтушенко отметил, что реализация этого проекта сопряжена с рядом технических сложностей. Он пояснил, что на выбранной трассе кольцевой левый берег полностью застроен частной застройкой – дачами, а с правой стороны трассировка идет через национальный заповедник "Жуков остров".

"Там несколько лет в правовом ключе анализировалось, каким документом его границы определяются, и было не так просто найти эту информацию. При условии, что эти технические моменты будут решены, экономическое основание для такого проекта остается", – сказал экс-глава Госинвестпроекта.

Предложения о строительстве не "Малой кольцевой", а сразу "Большой кольцевой" с бюджетом около EUR5 млрд он назвал "проектом из области фантастики с точки зрения экономической целесообразности".

Комментируя другие крупные проекты, разработанные госагентством, С.Евтушенко выразил мнение, что проект LNG-терминала в нынешних условиях падения цен на газ и ухода от зависимости от российского газа за счет реверса утратил свою актуальность, тогда как проект "Воздушный экспресс" снова стал актуальным.

"Если бы тогда ничего не меняли и проект завершили, то сегодня, когда у нас "внезапно" наступил безвиз и пассажиропоток в "Борисполе" вновь очень быстро растет, у нас уже было бы комфортное ж/д сообщение "Борисполь" – "Центральный ж/д вокзал Киева". Поэтому правительство, которое поставило этот вопрос на паузу на несколько лет, сегодня опять думает, как его реанимировать и завершить", – считает экс-глава.

По его словам, срок строительства "Воздушного экспресса" – 2-2,5 года. С.Евтушенко уточнил, что Госинвестпроект подготовил техническое обоснование на два сценария: подход эстакадой к терминалу "D" и подход туннелем, однако окончательное техническое решение, каким образом подойти к терминалу, выбрано не было. "Если туннелем, то это безопасно, но дороже. Если эстакадой, то это дешевле, но тогда есть аспект антенных полей и влияние на них подвижного состава. Никто не мог дать визу, что это безопасно", – отметил управляющий партнер UDP Renewables.

С.Евтушенко добавил, что также рекомендовал бы завершить проекты индустриальных, инновационных и высокотехнологических парков, возобновляемой энергетики, мусоропереработки и создания сети перинатальных центров во всех регионах Украины, подготовленные Госинвестпроектом.

Комментируя сообщения в СМИ о расследовании деятельности предыдущего главы госагентства Владислава Каськива, С.Евтушенко сообщил, что к этим делам не причастен.

"На данный момент против него нет никаких обвинений. Назначало меня руководителем Госинвестпроекта уже в начале 2014 года правительство Яценюка, а в 2015-м я по своему желанию уволился, потому что коэффициент полезного действия, которого я могу достичь в этой должности, оказался очень низким. Каждый шаг в сотрудничестве с правительством давался очень тяжело или вообще не давался", – пояснил управляющий партнер UDP Renewables.

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2013 года уполномочил Госинвестпроект провести концессионный конкурс на строительство "Городская кольцевая автодорога вокруг Киева" вокруг Киева от Столичного шоссе до автодороги М03 Киев - Харьков на участке Киев - Борисполь и заключить концессионный договор.

Госинвестпроект указывал, что предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проект осуществила компания Zagope-Construções e Engenharia S.A, также было подписано соглашение о сотрудничестве с IFC по содействию в привлечении стратегического партнера к проекту.

Стоимость реализации проекта оценивалась в $677 млн. По расчетам госагентства, реализация проекта облегчит трафик через Киев на 20 тыс. авто в день, из которых 11 тыс. - грузовые, а также сэкономит водителям около 20 минут в пути.