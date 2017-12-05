Экс-зять Черновецкого зарегистрировал банковскую группу "Асвио"

Национальный банк зарегистрировал банковскую группу черниговского Асвио Банка.
Об этом сообщает nv.ua.
Новая банковская группа зарегистрирована 1 декабря.
Участниками группы являются сам банк, а также инвестфонд "Анест Пропертиз" и инвестфонд "Анест Девелопмент".
Контролерами группы являются Вячеслав и Александр Супруненко.
Вячеслав Супруненко был женат на дочери Леонида Черновецкого Кристине, разведен с 2011 года.
Асвио Банк (ранее - банк Приватинвест) основан в 1991 году.
Вячеслав Супруненко владеет 60,8% акций Асвио Банка. Его брат - депутат Верховной Рады Александр Супруненко (группа "Воля народа"), владеет 28,9% акций финучреждения. Третий акционер банка - Роман Ярошенко (владеет 6,5% акций).
По состоянию на 1 января нынешнего года по размеру общих активов (974 млн грн) Асвио Банк занимал 56-е место среди 93 действовавших банков.
В конце сентября НБУ зарегистрировал банковскую группу Коммерческого инвестиционного банка.
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