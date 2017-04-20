ExxonMobil просит правительство США разрешить сотрудничать с "Роснефтью", несмотря на санкции

Американская нефтяная компания ExxonMobil просит правительство США разрешить ей возобновить совместные проекты с "Роснефтью", приостановленные после введения в 2014 году Америкой санкций против России. Об этом сообщает телеканал Foxnews со сслыкой на публикацию The Wall Street Journal.

Как сообщается, компания уже обращалась с подобными просьбами в 2015 и в 2016 годах, когда получила разрешение министерства финансов США на "ограниченные административные действия" с "Роснефтью".

В своей нынешней просьбе ExxonMobil выразила намерение продолжить совместное бурение нефтяных скважин в Черном море.

В свою очередь, представитель госдепартамента США заверил издание, что гыгешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон, ранее возглавлявший указанную нефтяную компанию, на протяжении ближайших двух лет не будет вмешиваться в решение вопросов, связанных с Exxon.

Напомним, в 2016 году суд Чада обязал нефтяную компанию Exxon Mobil выплатить штраф в размере 74 млрд долларов и возместить государству 819 млн долларов роялти за невыполнение налоговых обязательств.