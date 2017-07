Фонд гарантирования продал за неделю активы банков-банкротов на 360,2 млн гривен

На прошлой неделе активы 34 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, были реализованы на общую сумму 360,19 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщается, из них львиная доля - 314,54 млн гривен, пришлась на ценные бумаги двух банков (158,09 млн гривен - от реализации ценных бумаг, которые учитывались на балансе ПАО "КБ " Надра", и 156,45 млн гривен - АО "Банк " Финансы и кредит".

Кроме того, на 32,65 илн гривен были проданы права требований по кредитам, на 12,12 млн гривен - по продаже основных средств. Кроме того, 0,87 млн гривен получено от непосредственной продажи имущества банков и 0,005 млн гривен - от реализации прочих активов (монеты, слитки и т.д.).

Напомним, американские площадки First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange, Inc. (DebtX) объявили о первичных продажах просроченных кредитов от имени Фонда гарантирования вкладов физлиц и Национального банка Украины.

На первом этапе запланирована продажа активов на 11,1 млрд гривен.