Франция призвала Украину снять блокаду с Донбасса

Франция обеспокоена решением СНБО о транспортной блокаде Донбасса

Франция призывает украинскую власть продолжать свои усилия по снятию блокады железнодорожных путей по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает издание France Diplomatie.

Франция обеспокоена последними событиями в восточной части Украины, которые противоречат реализации минских договоренностей.

Издание отмечает, что напряженность на Донбассе усиливается в связи с недавним решением российских властей признать официальные документы, выданные ДНР и ЛНР, а также в связи с незаконным отчуждением украинских предприятий в ОРДЛО.

"Франция очень обеспокоена решением украинского правительства, принятым 15 марта о том, чтобы наложить временный запрет на перевозки грузов на востоке страны. Мы призываем украинскую власть продолжать свои усилия по снятию блокады железнодорожных путей по всей линии соприкосновения", - отмечают в сообщении.

В сообщении подчеркивают необходимость выполнения минских договоренностей Украиной и Россией.

Напомним, французский министр призвал готовиться к снятию санкций против России. По словам министра, большинство экономических связей между Россией и Францией остаются крепкими.