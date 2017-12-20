"Газпром" потребовал $1,3 миллиарда долларов за поставки газа в ЛДНР

Финансовые претензии "Газпрома" к Украине по поставкам природного газа на неподконтрольные Киеву районы Донбасса сейчас составляют около $1,3 млрд.

Об этом рассказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас "Газпром" выставляет счета "Нафтогазу" с суммами, которые требует оплатить за поставку газа в ЛДНР, однако Украина этих объемов не контрактовала.

"Любые платежи Газпром может зачислить в качестве оплаты за поставки в ОРДЛО - для нас это недопустимо", - заявил Витренко.

Он отметил, что Газпром также добивается того, чтобы Стокгольмский арбитраж в рамках тяжбы российского газового монополиста с Нафтогазом не принимал какого-либо решения по объемам поставки газа на неподконтрольные территории Донбасса.

"Газпром говорит, что не надо принимать никакого решения по объемам газа, поставленного на неподконтрольные территории. Мы, в свою очередь, говорим, что любые расчеты - это цена умноженная на объем, не зная объемов нельзя сказать кто и кому что должен", - резюмировал Витренко.