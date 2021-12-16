Газпром за рік прокачав через Україну на 30% менше газу - Макогон.

Російський "Газпром" у 2021 році прокачав через Україну майже на 30% менше газу, ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019- му. Про це на своїй сторінці у Facebook написав гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.

"Газпром рапортує про прокачування через Україну у 2021 році 40 млрд м3. Це майже на 30% менше ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019", - написав Макогон.Зі слів глави ОГТСУ, у 2021 році обсяг постачання Газпромом газу у країни ЄС складе близько 145 млрд м3, що "стане мінімумом за останні 6 років та менше ніж у пандемічному 2020 році".

"Попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн м3 за добу", - зазначив він.

Також Макогон відзначив, що ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів, що, з його слів, "є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований "Північний потік-2".

"PS. Потужність української ГТС складає 145 млрд м3. Це якраз достатньо щоб забезпечити весь експорт Газпрому до ЄС навіть без інших існуючих газогонів (ПП1, Ямал та інші). Яка необхідність будувати Північний Потік 2? Чи є газ, який потрібно прокачати до ЄС?", - додав він.

Напередодні у "Газпромі" заявили про те, що виконали зобов'язання за транзитним договором з Україною за 2021 рік.

Чинна транзитна угода між Росією та Україною, укладена на п'ять років, передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 мільярдів кубометрів на рік.

Вартість газу в Європі різко зросла в серпні - вересні. Якщо влітку розрахункова ціна найближчого ф'ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, то до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. Експерти пояснювали це кількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ, обмеженням пропозиції з боку основних постачальників і високим попитом на зріджений природний газ в Азії.

Історичного максимуму - 1937 доларів - вартість газу досягла 6 жовтня, після чого ціни на паливо почали падати.

У перший день листопада - вперше за півтора місяця - вартість ф'ючерсів опустилася нижче 750 доларів за тисячу кубометрів.

"Газпром" 9 листопада оголосив, що затвердив і почав виконувати план закачування газу в п'ять європейських підземних сховищ (ПСГ) на листопад, завершивши закачування в російські.



