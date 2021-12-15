"Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення виконання зобов'язань щодо транзитного договору з Україною.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Газпром" зазначає, що виконав зобов'язання щодо транзиту, а за статистикою концерну, рубіж був подоланий за підсумками газової доби 14-15 грудня.

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд кубометрів російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", - повідомляє концерн.

У "Газпромі" також заявили, що імпортувати газ безпосередньо у Росії Київ відмовляється, "перекуповуючи його у європейських трейдерів із використанням фізичного та віртуального реверсу - з транзитного потоку російського газу".

"Після двох транзитних криз та невидачі з ПСГ України 7,8 млрд кубометрів російського газу "Газпром" диверсифікує систему доставки газу до Європи, скорочуючи транзитні ризики цієї держави, - зазначили в держконцерні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.