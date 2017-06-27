Готовим кошельки: что подорожает с 1 июля в Украине

Украинцев ожидает скорое повышение цен, тарифов и даже зарплат.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в в 1,5-2 раза вырастут тарифы на содержание придомовых территорий в столице. Средний размер тарифа вырастет до 6,43 гривен за 1 кв. м, сейчас же он составляет 3-5 грн.

К примеру, жильцам в квартире 70 квадратов придется платить вместо 210 гривен 471 гривну. Также жителей столицы коснется подорожания маршрутного транспорта: метро будет стоить 5 гривен, другой транспорт - 4 гривны.

При этом с помощью пластиковых карт можно будет экономить: При пополнении карты на 10-19 поездок стоимость 1 жетона метро составит 4,9 грн, передает 24 канал. Поднимутся цены на продукты. Кабмин отменит госрегулирование на социальные продукты: муку, вареную колбасу, крупы, яйца, молоко и другие.

Впервые регулирование отменили год назад. В 2017 году его не восстановили. Правительство обещает поднять зарплаты. Там уверены, что в Киеве средняя зарплата - 10 тысяч гривен, по стране - 6 тысяч. К концу года министр социальной политики Андрей Рева обещает среднюю зарплату 7,1 тысяч гривен.

Стоит отметить, что статистика правительства завышена.

Повышение пенсий запланировано на 1 декабря. Министр обещал рост на 11%.

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