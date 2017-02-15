Гройсман пообещал не поднимать цены на газ для населения

Правительство не допустит роста цен на газ для населения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс- служба Кабинета министров.

"Я не допущу никакого повышения тарифов на газ для потребностей населения. А те, кто заявляет о возможном росте цен на 40%, должны или ответственно работать, или писать заявление на увольнение", - цитирует слова премьера пресс-служба.

Ранее сообщалось, что главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил о возможном повышении цены на природный газ для населения с 1 апреля 2017 года на 40% в случае, если не будут продлены возложенные на НАК Нафтогаз Украины специальные обязательства по продаже газа для населения на льготных условиях.